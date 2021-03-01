شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الياباني يقلد أحمد المعلا وساماً إمبراطورياً رفيعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قلد سيكيغوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية، أمس الأول، الشيخ أحمد بن علي المعلا، السفير الأسبق لدولة الإمارات في اليابان، وسام الشمس المشرقة، وهو أرفع وسام تمنحه اليابان لغير مواطنيها، والمقدم من إمبراطور اليابان، مع النجمتين الذهبية والفضية، تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان، خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات في العاصمة طوكيو.

وأكد الشيخ أحمد المعلا أن الدعم الكبير والمتواصل من قبل قيادة الدولة الرشيدة ساهم في نجاح مهامه الدبلوماسية وفاعليتها في اليابان وغيرها من دول العالم، في ظل متابعة وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن شكره العميق وتقديره البالغ للجانب الياباني، مشدداً على العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وعلمياً ومجتمعياً.

وامتدت فترة خدمة الشيخ أحمد المعلا في اليابان، سفيراً للدولة هناك لخمسة أعوام، ويقدم الوسام الإمبراطوري للشخصيات، التي عملت على توثيق ودعم علاقات بلادها مع اليابان، وتقديم خدمات متميزة وجليلة للدولة الآسيوية.

وسبق للمعلا أن عمل سفيراً للإمارات في 4 دول، هي اليابان وفيتنام ورومانيا وسريلانكا، وسفيراً غير مقيم في بلغاريا، فيما تدرج في العمل ضمن السلك الدبلوماسي في عدد من سفارات الدولة في العالم.