شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان ستيفان يستقيل من تدريب رين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جوليان ستيفان الذي قاد رين الفرنسي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، استقالته من منصبه، بعد خسارة جديدة لفريقه أمام نيس 1-2، الأحد، في الدوري المحلي لكرة القدم كما أعلن ناديه، الاثنين.

وقال رين في بيان: أخذ نادي رين، صباح الاثنين، علماً باستقالة مدربه جوليان ستيفان. شاكراً إياه على فترة السنوات التسع التي أمضاها في صفوفه بدءاً بالإشراف على الفئات العمرية قبل أن يستلم تدريب الفريق الأول عام 2018 ويقوده إلى إحراز كأس فرنسا على حساب باريس سان جرمان بركلات الترجيح عام 2019. وكان اللقب الأول لرين في مختلف المسابقات منذ 48 عاماً.

وأضاف النادي: يشكر النادي جوليان للسنوات التسع التي أمضاها في صفوفنا ولمجمل النتائج الإيجابية التي حققها لدى إشرافه على تدريب الفريق الأول، مشيراً إلى أن مساعد ستيفان، فيليب بيزول، سيتسلم تدريب الفريق مؤقتاً.

وكان ستيفان (40 عاماً) نجح في قيادة رين إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، لكن الفريق حقق نتائج مخيبة بخسارته في خمس مباريات، وتعادل في واحدة.

وكان ستيفان يرتبط بعقد مع نادي رين حتى يونيو/ حزيران عام 2022. أما الآن فيحتل رين المركز التاسع في الدوري المحلي.(وكالات)

