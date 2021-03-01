شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية تنفيذ مدينة الروبيكى للجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود.

وتمثل الاتفاقية أهمية فى تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود فى مدينة الروبيكى للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء على التلوث الناتج عن الصرف الصناعى فى الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة فى هذه الصناعة.

ويأتى هذا الأمر بعد نقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكى بعد تخصيصها بقرار جمهورى على مساحة 506 فدان على ثلاث مراحل تم إنشاء وتسليم المرحلة الأولى بالكامل عام 2017 على مساحة 176 فدان وجار تسليم المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة.

وطبقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وتقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألف، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ومنها ضمان إتاحة المنحة المقدمة لتنفيذ البرنامج (6 ملايين يورو) فى الوقت المناسب واستخدامها وأغراض البرنامج، كالاتى :ضمان إدارة المنحة من خلال وحدة إدارة المشروع وتحت إدارة مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ضمان مراقبة وإدارة أنشطة البرنامج بما يتوافق مع خططها التشغيلية.

يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، أوضح لأعضاء المجلس عدم جواز التعديل على الاتفاقيات الدولية، فإما الموافقة أو الرفض أو الإرجاء.