شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة قانون الحكومة لإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الايضاحية، انها تتقدم بمشروع القانون ازاء الاهمية الكبرى التى توليها الحكومة للرأى العام ولإتاحة الفرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما بحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.