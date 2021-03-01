شكرا لقرائتكم خبر عن "أخلاقنا".. مبادرة لإعلاء القيم الأخلاقية بين وزارة الشباب والشئون المعنوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت حملة "أخلاقنا" فعالياتها بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك للتوعية من مخاطر العنف الرياضى.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق فعاليات الحملة من من قصر البارون، وحيث تعتبر مبادرة أخلاقنا تعاون بين وزارة الشباب والرياضة مع إدارة الشئون المعنوية.

وترتكز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها فى مختلف الوسائل، وعبر صفحة مخصصة للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بكل التفاصيل فى شتى القطاعات؛ سعياً للوصول إلى الأفضل فى القيم، والإنشاءات، والتطوير، والتنمية بكل مشتملاتها، جنبا إلى جنب بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى جوهر عملية التنمية.

وقال وزير الشباب والرياضة، "رسالتنا فى الوزارة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فى إطار من التكامل"، لافتاً إلى التحديث الجارى لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة على صعيد قطاع الشباب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، وهو الذى تسعى إليه الوزراء من خلال مبادرة" أخلاقنا" ضمن المبادرات البناءة التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مشيداً بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة فى تنفيذ تلك المبادرة؛ تأكيداً على قيم التسامح والأخلاق.

حضر إطلاق المبادرة عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم هالة صدقى، ولقاء سويدان، وهانى مهنا، وأمير صلاح الدين، وخيرى رمضان، ومنى عبد الغنى، والنائب سليمان وهدان، وعدد من قيادات الوزارة.