شهر وتبدأ الأقساط.. ما مراحل تخصيص شقق سكن لكل المصريين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اقتربت وزارة وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من إعلان نتيجة المتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بعد أن تم بدء فرز الملفات رسميا يناير الماضي.

وبعد شهر من الآن تبدأ مرحلة جديدة من تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي وهي سداد الأقساط الربع سنوية، والتي تستمر 12 قسطا، ويمر الحاجز بالعديد من المراحل على مدار 3 سنوات، يستعرضها الخليج 365 على النحو التالي:

الخطوة التالية بعد اعلان النتيجة تبدأ يوم 1 إبريل المقبل من خلال سداد الأقساط الربع سنوية لمدة 12 قسطا بواقع قسط كل 3 أشهر، وهذه الأقساط مختلفة حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة وكذلك الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة.

وبالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا سيتم سداد 2100 جنيه قيمة كل قسط، والشقق الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط أيضًا، أما شقق الإسكان المتوسط سيتم سداد 10 آلاف جنيه للوحدة الـ100 مترًا، والشقة الـ110 أمتار يصل القسط الربع سنوي لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك تصل أقساط الوحدات الـ120 مترا لـ11.5 ألف جنيه.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 آلاف للوحدة الـ90 مترًا.

والخطوة التالية من التخصيص في الإسكان الاجتماعي، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

ثم تأتي مرحلة مهمة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وإمضاء عقود الوعدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الآن على الأقل.

الخطة الأخيرة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

وتتواجد شقق الإسكان المتوسط بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

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