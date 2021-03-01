توقعات بتحرك مبيعات الملابس بعد مد الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن مد وزارة التموين فترة الأوكازيون الشتوي جاء استجابة لطلب تجار الملابس، على أن تحرك فترة المد المبيعات بالمحلات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، عن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس الجاري، حيث كان من المقرر أن ينتهي الأوكازيون الشتوي في 7 مارس الجاري.

وأضاف حسن لمصراوي أن مبيعات الملابس خلال فترة الأوكازيون الشتوي كانت ضعيفة على الرغم من التخفيضات الكبيرة على القطع بالمحلات.

ووفقا لقول محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة في وقت سابق، فإن التخفيضات على الملابس في الأوكازيون الشتوي تتراوح بين 5 و70%، مشيرا إلى أن كل محل يضع نسبة التخفيض على القطعة على حسب ما لديه من بضائع.

وبحسب حسن، فإن التجار يأملون في تحريك مبيعات المحلات خلال فترة مد الأوكازيون، واقتراب عيد الأم.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قاله حسن سابقا في وقت سابق.