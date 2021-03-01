أسعار الدولار مقابل الجنيه تصعد بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، والبركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في البنك الأهلي المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه لشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.