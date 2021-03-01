اخبار العالم

يصل العالم في مارس، تقديم طلباتٍ لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا ودول أخرى

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس أنهم يستعدون لبدء إستخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل إسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها إعتبارا من الشهر القادم.

 

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الإستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

 

وتابع "سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس".

 

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي إنطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

 

 

 

المصدر: RT

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا