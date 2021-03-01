يصل العالم في مارس، تقديم طلباتٍ لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا ودول أخرى

اسماعيل عبد الحي - أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء إستخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل إسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها إعتبارا من الشهر القادم.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الإستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

وتابع "سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس".

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي إنطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: RT