رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا يعلن إلتزامه بوجودٍ حقيقي وفعّال للمرأة في الحكومة الليبيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة إلتزامه بوجود حقيقي وفعال للمرأة الليبية في تشكيلته الحكومية الجديدة.

كلام دبيبة جاء خلال لقائه مع عضوات ملتقى الحوار السياسي، بعدما أكد في وقت سابق أن "المجتمع الذكوري في ليبيا كان محتشما في تقديم المرأة لنا كمرشحات للحكومة".

وأرسل دبيبة الخميس الماضي، مقترح ومعايير إختيار هيكلة الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، معربا عن أمله في أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد إستعرضت تعهدات خطية وقعها المرشحون للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، شملت الإلتزام بتمثيل النساء في المناصب الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وقال دبيبة بهذا السياق "قد نمكن المرأة بنسبة قد تكون أكثر أو أقل.. لن نلتزم في هذه المرة ".

المصدر: بوابة الوسط