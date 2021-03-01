غدًا / القضاء الفرنسي يُصدر حكمه على ساركوزي في قضيّة التنصّت والرشوة

اسماعيل عبد الحي - من المنتظر أن يعلن القضاء الفرنسي غدا الإثنين في العاصمة باريس، حكمه على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة بعد مثوله في المحكمة في ديسمبر الماضي.

وكان الإدعاء العام حينها قد طالب بـ 4 سنوات سجنا، سنتان منها مع وقف التنفيذ في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه، لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس القادم في قضية "بيغماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة إستخدام النفوذ.

حكم الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي الذي ينكر الاتهامات الموجهة له، مشددا على أنه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد"، فرنسا بين سنتي 2007 و2012.

المصدر: صحيفة "20 Minutes" الفرنسية

قناة تلفزيون "France 24" الفرنسية