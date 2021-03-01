انت الان تتابع خبر انطلاق تظاهرة قرب جسر الطابقين وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانطلاق تظاهرة قرب ساحة جسر الطابقين ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اصحاب المحال التجارية والدور السكنية التي ازالتها امانة بغداد مؤخرا قرب جسر الطابقين جددوا احتجاجاتهم للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار الناجمة عن قرار الازالة ويهددون بالاعتصام لحين ايجاد الحلول".
واضاف ان "التظاهرة شهدت انتشار كثيف للقوات الامنية".
واضاف ان "التظاهرة شهدت انتشار كثيف للقوات الامنية".