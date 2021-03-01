انت الان تتابع خبر انطلاق تظاهرة قرب جسر الطابقين وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانطلاق تظاهرة قرب ساحة جسر الطابقين ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.