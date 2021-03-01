‏صحة الديوانية تعلن موقفها الوبائي لليوم الاثنين

وقالت الدائرة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 1401 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 230 منهم".

واضافت، انها "سجلت 140 حالة شفاء، فيما تم تسجل 3حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:



- عدد الاصابات: 22618– عدد حالات الشفاء: 20367- الوفيات: 441-عدد الراقدين الكلي: 1810‏- اعداد الراقدين في المستشفى: 68