شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة كرة القدم الكرواتية زلاتكو كرانيتشار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زغرب - أ ف ب

توفي مدرب منتخب كرواتيا السابق زلاتكو كرانيتشار عن 64 عاماً، كما أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الاثنين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة: «توفي كرانيتشار أسطورة كرة القدم الكرواتية في زغرب».

وكان كرانيتشار قد أدخل المستشفى الشهر الماضي لمعاناته من مشاكل في الكبد، كما أشارت وكالة الأنباء المحلية «هينا».

ولعب كرانيتشار في صفوف دينامو زغرب منذ أواخر السبعينات وحتى عام 1984، قبل الانضمام إلى رابيد فيينا النمساوي، حيث توج في صفوفه بطلاً للدوري المحلي مرتين، قبل أن يلعب موسماً آخر مع نادي بولتن النمساوي أيضاً.

وبعد اعتزاله كلاعب، دخل معترك التدريب وتولى الإشراف على فريقه السابق دينامو زغرب وقاده إلى الثنائية المحلية مرتين عامي 1996 و1998.

كما تولى الإشراف على منتخب كرواتيا من 2004 إلى 2006، قبل أن يقال من منصبه بعد فشل فريقه في بلوغ الدور الثاني من مونديال ألمانيا عام 2006.

وأشرف بعدها على منتخب مونتينيجرو من 2010 إلى 2011، ثم سيباهان الإيراني فالأهلي السعودي.

يذكر أن نجله نيكو كرانيتشار (36 عاماً) هو لاعب كرة قدم سابق أيضاً.