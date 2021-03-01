شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحة» و«ملبي» يحلقان بكأس وبندقية الحقايق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الاثنين، منافسات الفترة المسائية لافتتاح المهرجان الختامي السنوي الوثبة 2021 التي خصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كم على أرضية ميدان الهجن بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد المنافسات جمع غفير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وأقيمت منافسات اليوم الأول لسن الحقايق على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً في اليوم الأول للحقايق، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية و10 في الفترة المسائية التي شهدت التنافس على رمزين في أشواط الإنتاج، وذلك استمراراً لتحفيز ملاك الهجن على الاهتمام بفئة الإنتاج.

وتوجت «فرحة» لمحمد بن عميرة الشامسي بناموس الشوط الرئيسي الأول في الفترة المسائية وحلقت بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج، إذ أكملت مسافة الشوط في زمن قدره 5.41.06 دقيقة.

وحلق «ملبي» لحارب بن مغير العميمي بالرمز الثاني بفوزه ببندقية الحقايق الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الثاني بعد أن أكمل الشوط في زمن قدره 5.41.06 دقيقة.

شكر وعرفان

وأعرب ملاك الهجن عن سعادتهم بانطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة، موجهين الشكر والعرفان إلى قيادة الدولة الرشيدة، على دعمها للرياضات التراثية وبالأخص سباقات الهجن.

كما وجهوا الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على جهودها في تسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاح المهرجان، مؤكدين أن «ختامي الوثبة» هو أكبر فعاليات الهجن في المنطقة، وأنه يحمل خصوصية هائلة باعتباره أقدم المهرجانات وأغلاها على الإطلاق، مشيرين إلى أن الموسم الحالي سيشهد منافسة قوية وشرسة من جميع المشاركين في المهرجان نظراً للرغبة الكبيرة في حصد الناموس والتتويج على أرض ميدان الوثبة.

«عزام» يتألق

وشهدت منافسات الفترة الصباحية أمس مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في افتتاح سن الحقايق عبر إقامة 20 شوطاً لأبناء القبائل، إذ تصدرت «العبور» لمحمد اليامي الشوط الأول للأبكار، وأحرز «غازي» لسعيد العامري ناموس الشوط الثاني للجعدان، فيما حققت «خيرة» لعامر المنصوري لقب الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع انتزع «عزام» لعامر الوهيبي المركز الأول.

وأهدت «إيجاد» شعار عامر المنصوري ثاني النقاط بفوزها بناموس الشوط الخامس المخصص للأبكار، وحسمت «احتفال» لمحمد المزروعي الشوط السادس والمخصص للأبكار، وحلق «نجد» لسالم الدرعي، بناموس الشوط السابع المخصص للجعدان، وتصدرت «الشبابية» لمحمد الكتبي الشوط الثامن، واستطاعت «فزعة» لسلطان الدرعي القبض على لقب الشوط التاسع، وحسم «منور» لأحمد المنصوري لقب الشوط العاشر.