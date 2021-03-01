شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على استمرار مجالس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولي من مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

والتى تهدف الى استمرار القائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، والتى تعذر إجرائها بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجاء نص المادة كما يلى "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.