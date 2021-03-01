فيصل عزيزي يشتكي من تغييبه عن الساحة !

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الفنان فيصل عزيزي أن موضوع برنامج “رشيد شو”، تطور إلى مراسلة رسمية ستتم، الأسبوع المقبل.

وقال فيصل عزيزي، في تدوينة فايسبوكية، أمس الأحد، إن تقديم أغنية “وردة على وردة” من طرف مغنية شابة بدل مجموعة كلمة وتغييب مخرجة العمل، بشرى إيجورك، عن حلقة البرنامج فيه نوع من التطاول.

وأضاف عزيزي أن ينوي مراسلة إحدى الجهات بشكل رسمي من دون كشف هويتها، وكتب: “مراسلاتنا الرسمية ستتم، خلال الأسبوع المقبل، لأننا لا ولن نرضى بهذا النوع من التطاول”.

وبدأ عزيزي تدوينته، التي أرفقها بصورة له، وبرفقته سكينة الفضايلي، وقال: “لا زلنا هنا. و لا زالت أعمالنا حية… تغييبنا عن الساحة لن يجدي بشىء، موجودين بحب الناس اللي كبرت على موسيقتنا، واللي دائما معانا شئتم أم أبيتم”.

وبرر عزيزي أسباب غيابه، مدونا: “أسباب غيابنا مرتبطة بعدم رغبتنا في الانتماء إلى العبثية، والعشوائية. ناضلنا و لا زلنا من أجل تحسين أوضاع العمل الموسيقي وفي صمت تام”.

وزاد المغني ذاته: “إحياء ذكرى البرتقالة المرة من دون إدماج المخرجة بشرى إجورك، وبوضع الفنانة الشابة في موقف جد محرج شئ لن نرضى به أبدا”.

واستضاف برنامج “رشيد شو” في الحلقة الماضية، الفنانة هدى الريحاني، والفنان يوسف الجندي بطلا فيلم “البرتقالة المرة”، فيما أوكلت مهمة غناء أغنية “وردة على وردة” لمغنية شابة، وهو موضوع استفز فيصل عزيزي، الذي قدم الأغنية الأصلية للفيلم رفقة سكينة الفضايلي ضمن مجموعة “كلمة”.