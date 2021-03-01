القضاء التونسي يصدر أحكامه بخلية بنزرت.. إدانة ومؤبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القضاء التونسي، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين ضمن الخلية التي كشف عنها بمحافظة بنزرت (شمال) 2015.

وأفادت مصادر مطلعة، لـ"الخليج 365"، بأن بقية الأحكام، التي أصدرها القضاء والتي تورط فيها 30 عنصرا تكفيريا، تراوحت بين 5 سنوات و12 سنة سجناً.

وأوضحت ذات المصادر أن تلك الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف مقرات سياحية وأمنية عام 2015.



وكانت الخلية على علاقة وثيقة بكتيبة أبي بكر الحكيم، الذي ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المتورط في عملية اغتيال القيادي محمد البراهمي 2013.

وكانت تخطط لاستهداف مقرات أمنية واغتيال قيادات في محافظة بنزرت ومدينة منزل بورقيبة وتونس العاصمة.

وبعد سنة 2011 ومع صعود حزب الإخوان للحكم في البلاد، عرفت مدينة سجنان بكونها أحد معاقل السلفيين والمتطرفين والذين خططوا حينها لتأسيس "إمارة إسلامية".