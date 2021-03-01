شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لقاحاتنا فعالة ضد سلالات «كورونا» المتحورة بأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا، فعالة كذلك ضد سلالات الفيروس التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا، في وقت أكد الكرملين أن موسكو تتلقى طلبات من دول كثيرة لتوريد «سبوتنيك-في»

وقال بوتين خلال لقاء مع رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي فيرونيكا سكفورتسوفا، «تم إبلاغي، بأن اللقاحات المتوفرة لدينا اليوم، فعالة ضد هذه السلالات والطفرات، التي تخيف اليوم الجميع، وليس فقط في أوروبا».

وأضاف، مستنداً إلى تقارير يتلقاها دورياً، أن الدراسات كذلك، تؤكد أن اللقاحات الروسية، فعالة ضد طفرات وسلالات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هناك دولاً كثيرة وجهت طلبات إلى روسيا للحصول على لقاح «سبوتنيك- في، وأن العمل جار على تلبية جميع هذه الطلبات. وعلق بيسكوف، في موجز صحفي الاثنين، على تلقي بوتين رسالة من نظيره التشيكي ميلوش زيمان، طلب فيها توريد «سبوتنيك-في» لبلاده، معرباً عن أمله في حصول التشيك على الدفعة الأولى من اللقاح في أقرب وقت، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن «الجانب الروسي مستجيب للغاية لمثل هذه الطلبات»، مؤكداً حرص موسكو على ضمان تزويد الدول الأكثر حاجة إلى اللقاح الروسي بأكبر كميات ممكنة من جرعاته.

وصرح بيسكوف بأن كثرة الطلبات تجعل تلبيتها بكاملها غير ممكنة في الوقت الحالي مع القدرات الإنتاجية المتوفرة، لكنه أكد أن هذه القدرات تزداد باطراد وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، المسؤول عن الترويج للقاح وتلبية الطلبات للحصول عليه من الناحية التقنية، يبذل جهوده لضمان تلبيتها.(وكالات)