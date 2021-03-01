شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن المعارضين المعتقلين في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «بالإفراج الفوري» عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي.

وكتب بلينكن على تويتر: «نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديمقراطية المرشحين لانتخابات هونج كونج، وبالتهم الموجهة إليهم، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم».

واعتبر أن «المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي ألا تكون جرائم، والولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونج كونج».

ووجهت شرطة هونج كونج يوم الأحد الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة «التخريب»، ما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.

وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة «التآمر لارتكاب عمل تخريبي» إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج رداً على أشهر من احتجاجات شهدتها المدينة في 2019.

وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية، ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في تموز/يوليو، معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في أيلول/سبتمبر، وأُرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي.