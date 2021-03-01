رئيس الوزراء الهندي يتلقى لقاحاً محلي الصنع لفيروس كورونا

بوبانشوار (الهند) - (رويترز)

تلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجرعة الأولى من لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليطلق توسعة حملة التطعيم في البلاد فيما ارتفع عدد الإصابات في بعض الولايات الكبيرة.

وبات الآن كل من هم فوق الستين من العمر، أو من يبلغون 45 عاماً أو أكثر ويعانون ظروفاً صحية معينة، مؤهلين للتطعيم.

وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من المصابين بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة، وقامت حتى الآن بتطعيم 12 مليوناً من العاملين في الرعاية الصحية أو في الصفوف الأولى من حملة مكافحة الفيروس التي بدأت في منتصف يناير/كانون الثاني. وتسعى البلاد لتطعيم 300 مليون من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار بحلول أغسطس/آب.

ونشر مودي، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، صورة له على تويتر وهو يتلقى التطعيم في مستشفى في نيودلهي وقال: «أناشد كل المؤهلين الحصول على التطعيم. معاً، نجعل الهند خالية من كوفيد-19». وقالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنها ستترك للناس حرية اختيار مراكز التطعيم، لتترك لهم فعلياً الاختيار بين لقاح كوفاكسين المحلي أو لقاح شركة أسترازينيكا، بخلاف ما كان مقرراً في السابق.

وسارت حملة التطعيم أبطأ من التوقعات بسبب إحجام العاملين في الرعاية الصحية عن التطعيم بكوفاكسين الذي صدرت الموافقة على استخدامه في غياب بيانات الفاعلية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من التجارب. واختار 11 في المئة فقط ممن حصلوا على التطعيمات اللقاح المحلي الذي طورته شركة بهارات بيوتك ومجلس البحوث الطبية التابع للدولة.

وقالت الشركة إن بيانات الفاعلية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من تجارب لقاح كوفاكسين التي شملت حوالي 26 ألف متطوع ستنشر قريباً. وأعلنت الهند تسجيل ما يزيد على 11 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 157 ألف وفاة. وسجلت 15510 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 8293 في ولاية مهاراشترا و3254 في ولاية كيرالا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم تسجل أي منها في 20 ولاية من بين نحو 36 ولاية وإقليماً اتحادياً في البلاد.

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