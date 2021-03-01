شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مقار إقامة مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويترز

كشف النقاب الاثنين عن مقار إقامة مباريات تسع من المجموعات العشر في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطريقة التجمع، بعد إلغاء البطولة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم، وقيود السفر التي طبقت بناء على ذلك.

وستستضيف العاصمة الأردنية عمان مباريات مجموعتين، وكذلك سنغافورة.

وستقام مباريات خمس مجموعات أخرى في المنامة عاصمة البحرين، وفي ماليه بالمالديف، ودوشنبه في طاجيكستان، وبشكبك في قرغيزستان، وكذلك هونج كونج.

ولم يحدد بعد مكان إقامة مباريات المجموعة السابعة في جنوب شرقي آسيا.