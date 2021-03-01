شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

كشف نادي الظفرة للرماية، عن تنظيمه لبطولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة للرماية (ستكون 0.22)، والتي ستقام بمقر النادي بمدينة زايد، لفئة الرجال في الفترة من 4 مارس الجاري إلى 10 إبريل المقبل، ولفئة السيدات في الفترة من 18 مايو إلى 15 يونيو القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأكد سالم سعيد السبوسي العضو المنتدب للنادي، أن البطولة هي الأكبر للسكتون والتي تجمع فئتي الرجال والنساء، وكشف عن خطة لإقامة البطولة سنوياً لإبراز الدور الكبير لسمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة في المجال الرياضي.

وثمن السبوسي الدور الكبير لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعمه لكل أنشطة النادي ومتابعته المستمرة، مشيداً بالدور الدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وأعلن عن الشروط العامة للبطولة والمتمثلة في أن يكون عمر المتسابقين للفئتين فوق 12 عاماً، وأن تكون مسافة التصويب 50 متراً للفئتين، بينما ستكون الأهداف بالنسبة للرجال (إلكترونية)، وتكون (ورقية متحركة) بالنسبة للنساء، مضيفاً أن البطولة تقام على مرحلتين حيث سيتم تأهل 30 رامياً من الرجال والسيدات.

ووجه الشكر إلى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعمه لهذه البطولة وإلى شركاء النادي في المنطقة شركة أدنوك وبلدية منطقة الظفرة وجمعية الظفرة التعاونية ونواة للطاقة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأشار العضو المنتدب إلى أن أبواب التسجيل مفتوحة عبر الاتصال بالنادي أو الوصول إلى مقره، وشدد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية خلال البطولة، بضرورة إبراز الفحص الطبي قبل 48 ساعة وإعمال التباعد الاجتماعي خلال المنافسات.

وأكد سعيد المهيري ممثل بمجلس أبوظبي الرياضي أن البطولة تعزز الاهتمام بالموروث التراثي للدولة والتنافس الرياضي.