شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل 60.95 جرعة لكل 100 شخص .. الإمارات تقدم 7,956 لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 7,956 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,028,417 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 60.95 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد ـ 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

