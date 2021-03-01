شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يشيد بالبديل فيليكس بعد موقعة فياريال بالدوري الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بالمهاجم جواو فيليكس بعدما شارك اللاعب البالغ عمره 21 عاماً كبديل أمام فياريال وسجل هدف ضمان الفوز 2-0 في ضيافة فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليل الأحد/الاثنين.

وخرج المهاجم المنضم في صفقة قياسية لأتليتيكو مقابل 126 مليون يورو (152 مليون دولار) من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية في ثلاث مباريات، ولم يكن مؤثراً عندما بدأ مباراة انتهت بالخسارة 1-0 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك فيليكس مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم أتليتيكو بهدف أمام فياريال، وحسم الانتصار بتسديدة منخفضة وقوية ليهز الشباك لأول مرة منذ قرب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال سيميوني: «لقد سجل هدفاً رائعاً وترك بصمة مؤثرة وهذا ما نريده منه. أحب أن يقاتل اللاعبون ويحاولوا إثبات مدى قوتهم. إنه مهم جداً بالنسبة لنا».

واحتفل اللاعب البرتغالي بالهدف عن طريق وضع إصبعه على شفتيه، لكن سيميوني رفض الحديث عما إذا كان اللاعب يحاول أن يوجه له رسالة بسبب عدم بدء المباراة، وقال المدرب الأرجنتيني: «يجب أن نسأله لماذا فعل ذلك».

من جهته قال ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو، إن «جواو لم يسجل منذ فترة طويلة جداً، وأنا سعيد من أجله لأنه لاعب صاحب موهبة رائعة. لا أعتقد أنه كان يشعر بالغضب نحو أي شخص، وهو يدرك ما نحتاجه».

ودخل أتليتيكو المباراة وسط ضغط من برشلونة وريال مدريد بعدما تقلص الفارق مع أقرب منافسيه إلى نقطتين، حيث اكتفى بفوز واحد في آخر أربع مباريات في الدوري.

كما تعثر أتليتيكو بالخسارة 1-0 أمام تشيلسي في ذهاب دور الستة عشرة بدوري أبطال أوروبا، لكنه رد بأداء قوي وافتتح التسجيل عن طريق ألفونسو بيدرازا بطريق الخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف جواو فيلكس هدف ضمان الانتصار.