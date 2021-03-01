شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف فيروس جديد في أمعاء الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

حدد علماء من معهد المعلومات الحيوية في مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي ومعهد ويلكوم سانجر البريطاني، 140 ألف نوع من الفيروسات التي تعيش في الأمعاء البشرية، لم تكن معروفة من قبل، وتشكل نوعاً معيناً يعرف باسم «العاثية»، بالإضافة إلى كائنات وحيدة الخلية تسمى «العتائق».

وأشار العلماء إلى أن الفيروسات ليست جميعها ضارة بالجسم، ولكنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي للأمعاء.

وأوضح العلماء أن هذه العينات تمت عن طريق دراسة أفراد أصحاء لا يعانون أي مرض، وجمعت بقاعدة بيانات بعد تحليل أكثر من 28 ألف «ميتاجينوم» (المواد الوراثية لتسلسل الحمض النووي لعينات ميكروبيوم الأمعاء)، التي جُمعت من 28 دولة.

وأكدوا أن البيئة الغامضة لميكروبيوم الأمعاء، التي يسكنها خليط متنوع من الكائنات المجهرية تشمل البكتيريا والفيروسات، تكشف أن «العاثية» تلعب دوراً مهماً في تنظيم البكتيريا وصحة الأمعاء البشرية.

وقال العلماء: إن امتلاك قاعدة بيانات شاملة لجينومات «العاثية» عالية الجودة يمهد الطريق لعدد كبير من التحليلات لفيروم الأمعاء البشرية (مجموعة من الجراثيم في الأمعاء) بدقة محسنة بشكل كبير.