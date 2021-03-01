شكرا لقرائتكم خبر عن ليكرز يسحق وريورز بفارق 26 نقطة في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

سحق لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب منافسه جولدن ستيت وريورز بنتيجة 117-91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ليبرون جيمس 19 نقطة، منها ثلاث رميات ثلاثية من خمس محاولات، واستحوذ على ست كرات مرتدة خلال 24 دقيقة من اللعب.

وحصل جيمس وباقي اللاعبين الأساسيين في ليكرز على راحة خلال الربع الأخير بعد ضمان الانتصار بفارق كبير.

وساهم ماركيف موريس في الانتصار بعدما سجل 13 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأضاف أليكس كاروسو 13 نقطة، فيما أحرز دينيس شرودر 12 نقطة ومرر ست كرات حاسمة.

واكتفى ستيفن كري لاعب وريورز، الذي كان متوسطه قبل المباراة تسجيل 29.9 نقطة، بإحراز 16 نقطة فقط، كما مرر سبع كرات حاسمة وخطف الكرة ثلاث مرات، وأهدر كري خمس رميات ثلاثية من سبع محاولات.

وتوقفت سلسلة من ثلاثة انتصارات لوريورز البطل السابق، وتأثر الفريق بخروج دريموند جرين في الربع الثاني بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وأنهى جرين المباراة بتسجيل ست نقاط وتمرير كرتين حاسمتين في 13 دقيقة بعدما تألق يوم الجمعة ومرر 19 كرة حاسمة في أفضل حصيلة في مسيرته خلال الفوز على تشارلوت هورنتس.

وسجل إيريك باسكال لاعب جولدن ستيت 18 نقطة، وأضاف زميله كيلي أوبري 14 نقطة، ووصل تقدم ليكرز إلى 35 نقطة، وأنهى النصف الأول متقدماً بفارق 29 نقطة وحافظ على التفوق حتى النهاية.

