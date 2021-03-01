اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل طبية عن مكافحة المنشطات

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل طبية عن قوانين مكافحة المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بمشاركة واسعة لممثلي أندية الدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.

وافتتح فعاليات الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الذي نقل للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على تنظيم مثل هذه الورش والندوات والمؤتمرات الطبية التي تسهم في زيادة الخبرات والمعرفة.

وأشاد الأمين العام بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ومبادراتها التي تسهم في زيادة وعي عناصر اللعبة عن أخطار المنشطات، وكيفية مكافحتها للحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية.

وتقدمت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالشكر إلى اتحاد الكرة على دعمه لمبادرات اللجنة، متمنية لجميع المشاركين تحقيق الاستفادة القصوى من محاور الورشة ومؤكدة أن اللجنة مستمرة في تقديم المحاضرات والورش بهدف رفع مستوى الوعي لدى منتسبي اللعبة لضمان الحفاظ على نزاهة لعبة كرة القدم، وحرص الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على التثقيف وإيصال جميع التحديثات للمعنيين.

وتناولت الورشة التي قدمتها الدكتورة ريمة الحوسني وأعضاء اللجنة التعريف باللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات ونطاق تطبيقها، ومسؤوليات اللاعبين والأطقم الطبية، وأنواع الانتهاكات وكيفية التعامل في حالة ظهور نتيجة إيجابية، واستعرضت العقوبات التي يتم تطبيقها على اللاعبين المخالفين وإلزامية الإفصاح العلني عن القرارات المتعلقة بذلك وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكافة عناصر اللعبة «اللاعبين، الأطقم المساندة، الأندية والاتحاد الرياضي المختص».

كما تطرقت الورشة لمخاطر المكملات الغذائية على اللاعبين، وأهمية اتباع التغذية الصحية المثالية، بالإضافة للإعفاء العلاجي وكيفية التقديم عليه والحالات التي يتم طلب إعفاء علاجي لها.