شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. الكابيتانو والثعلب في الجلسة العامة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من النائب حسام غالي، والنائب حازم إمام، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

كما جلسا النائبين حازم إمام وحسام غالي، على مقعدين متجاورين في أعمال الجلسة العامة.

وخطف نجما قطبي كرة القدم في مصر، حسام غالي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، وحازم إمام كابتن نادي الزمالك والمنتخب سابقا، الأضواء مع الظهور تحت قبة مجلس النواب، في الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة عدد من القضايا والملفات.

وكانت قد انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.