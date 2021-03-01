أحمد زيدان نائب تنسيقية الأحزاب يطالب بتطوير مكاتب بريد حى الساحل

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القاهرة - سامية سيد - حرص النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تفعيل دوره الرقابى والتشريعى، حيث شارك فى اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة تطوير مكاتب البريد وميكنة ونمذجة المكاتب للتيسير على المواطنين فى أداء خدماتهم.

وركز النائب أحمد زيدان خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، على عدد من النقاط لخدمة أهالى حى الساحل من بينها الافتتاح الرسمى لمكتب بريد مجد الإسلام بعد تطويره وتوسعة مكتب بريد الخلفاوى لمنع التكدس وإنشاء مكتب بريد داخل مركز شباب الساحل وتطوير مكاتب البريد فى جسر البحر والمناطق المحيطة استجابة لمطالب المواطنين.

كما طالب النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوفير ماكينات ATM فى كافة مكاتب البريد داخل حى الساحل.