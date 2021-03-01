شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يوجه الشكر للأعضاء للدقة فى مناقشة التعديلات التشريعية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس ، نظرا للدقة والإنتباه فى مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسة العامة، قائلا "سوف نداوم جميعًا على ذلك ، كما دعا رئيس المجلس إلي الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشدد رئيس مجلس النواب ، فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، النواب إلي أهمية الإلتزام بالمدة المحددة لعرض أيا من التعديلات والتحدث في المادة القانونية، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة ، مضيفا أنه يسمح بالحديث لمن سبق وتقدم بتعديلات علي مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة عبر "التابلت"، داعيا النواب إلي تقديم التعديلات بمدة كافية.

وكان مجلس النواب استهل أعماله اليوم، بالموافقة علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب، إن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي في فقرتها الأولي بأنه للمجلس, بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس.