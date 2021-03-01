شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشتركة من "الإدارة المحلية والإسكان" بالنواب لمناقشة اشتراطات البناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين،علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد حنفي جبالى، إن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأنه للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.

ووفقا للمادة القانونية، يختار اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

وفي سياق متصل، دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلي الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب



الثعلب والكابيتنو خلال أعمال الجلسة العامة



الجلسة العامة بمجلس النواب



المستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النواب والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يستعرض أحد التقارير المحالة للجان النوعية



المستشار حنفى جبالي



المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب



المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية



النائب إيهاب الطماوي



النائب إيهاب عبد العظيم



النائب حسام غالي والنائب حازم إمام في الجلسة العامة



النائب سليمان وهدان



النائب عاطف مغاوري



النائب علاء عابد والنائب طارق رضوان



النائب محمد هاشم



النائب هاني أباظة



النائبة راوية مختار تقدم احد الطلبات للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية



النائبة سولاف درويش



النائبة ميرفت اليسكان



انطلاق اعمال مجلس النواب



مناقشات بين المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام



مناقشات جانبية بين النائب أحمد السجيني والنائب محمد السلاب