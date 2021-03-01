شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش مواد مشروع قانون الضريبة على الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً الساعة الثالثة عصر اليوم، وذلك لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكانت اللجنة التشريعية وافقت خلال اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأرجأت مناقشة المواد إلى اجتماع اليوم. وتضمن مشروع القانون إرجاء العمل بقانَون الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر سنة 2021؛ بما يكفل لمجلس النواب مزيدا من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه بحضور ممثلي الحكومة والخبراء المتخصصين.