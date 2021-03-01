وزير قطاع الأعمال لمصراوي: تعديلات في مجالس إدارات 3 شركات قابضة قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعديلات في مجالس إدارة 3 شركات قابضة تابعة للوزارة.

وأوضح الوزير، أن التعديلات تأتي تطبيقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020، والتي تشير إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل شركة.

ورفض الوزير الإفصاح عن الشركات التي سيتم تعديل مجالس إداراتها، فيما قالت مصادر إن من بين هذه الشركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".

وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".