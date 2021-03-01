رغم زيادة المبيعات 2 مليار جنيه.. تراجع أرباح بن سينا فارما 32% في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة بن سينا فارما، خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاع إيراداتها تزامنا مع جائحة كورونا في 2020.

ووفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، انخفض صافي ربح بن سينا، بنسبة 32% لتصل إلى 224.7 مليون جنيه في 2020 مقابل 328.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

بينما ارتفعت المبيعات الإجمالية للشركة خلال العام الماضي إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 16.6 مليار جنيه في 2019.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إن أزمة فيروس كورونا سلطت الضوء على أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، وهو ما يجعل القطاع يحظى بالقطاع بالمزيد من الاهتمام خلال السنوات المقبلة في إطار الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد ودعمها بالموارد الحيوية.

وتحتل الشركة المركز الثاني في السوق المصري مع تحقيق أسرع معدلات النمو في السوق بنسبة نمو في الإيرادات 12.5% خلال العام الماضي، رغم تصاعد الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي نمو القطاع 8% مقارنة بـ 14% نمو في السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة، إن قطاع الصيدليات احتل صدارة المساهمة في إيرادات الشركة خلال 2020 بنسبة 65.5% يليله قطاع صغار الموزعين بنسبة 14.7% والمستشفيات الخاصة بنسبة 16.3%.

وارتفعت الحصة السوقية للشركة خلال 2020 إلى 22.4% بعدد عملاء 46 ألف عميل، على مستوى الجمهورية، وفقا لتقرير مجلس الإدارة.

وتعمل الشركة في شراء وبيع وتوزيع وتصنيع وتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وامتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية للمنتجات الدوائية والحيوية والبيطرية ومستحضرات الشبة الدوائية.