صور.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة توفيق فتحي قطب بتكلفة 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة توفيق فتحي قطب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بتكلفة 5 ملايين و701 ألف جنيه ، وذلك للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

أشاد المحافظ بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة الحسينية.

وأكد المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة مُقامة على مساحة 2100 م2 وتتكون من أرضي و4 أدوار وتضم 11 فصل، مشيرًا إلى أنه جرى استلام الموقع نهاية نوفمبر 2020، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 41 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية أكتوبر 2021.

شدد المحافظ، على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مع التزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.