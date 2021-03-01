إعطاء 239 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 89ر4 مليون جرعة في اليوم، وفقا للبيانات.

وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 32ر6 سنوات.

وبلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 1ر114 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 53ر2 مليون.