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‬1724 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة في فلسطين

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:43
عربي ودولي

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 1724 إصابة جديدة بفيروس و16 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 98‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.
وقررت الحكومة يوم السبت إغلاق المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية لمدة 12 يوماً في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 210659، تعافى منهم 189945 وتوفي 2275.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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