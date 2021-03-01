الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

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أصبح مدير أكبر مستشفى حكومي في الفلبين أول شخص يحصل على لقاح كوفيد19- في البلاد اليوم الاثنين، حيث بدأت الحكومة أخيرا حملة التطعيم بعد ان شهدت تأخيرات.

وتلقى جيراردو ليجاسبي، مدير مستشفى الفلبين العام، لقاحا من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، والذي تبرعت به الحكومة الصينية.

ووصلت إلى مانيلا يوم الأحد 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

وقال مسؤولون فلبينيون إن تسليم اللقاح الذي تصنعه شركة أسترازينيكا، والذي كان من المفترض أن يصل اليوم الاثنين، تأخر أسبوعًا آخر بسبب مشاكل في الإمداد.

وبلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا في الفلبين 576 ألفا و352 شخصا، وذلك مع تسجيل وزارة الصحة 2113 إصابة إضافية بفيروس كورونا يوم الأحد، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 12318.