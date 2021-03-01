جنوب أفريقيا تشهد تراجعاً هائلاً في إصابات كورونا

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أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده ستباشر تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وستنتقل من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، بعد "تراجع هائل" في أعداد الإصابات اليومية.

وقال رامافوزا إن تخفيف القيود يبدأ اعتباراً من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة.

وفي خطاب متلفز وجّهه للأمّة، أشار رامافوزا إلى إنّ البلاد خطت خطوات جبّارة في الأسابيع الثمانية الأخيرة، وقد سجّلت تراجعاً ثابتاً في أعداد الإصابات وحالات الاستشفاء.

وأضاف "نظراً إلى تراجع الإصابات، بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضاً من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة"، مؤكّداً أنّ "هذا الأمر سيتمّ بحذر".

ولفت رامافوزا إلى أنّ البلاد سجّلت أقلّ من عشرة آلاف إصابة إضافيّة الأسبوع الماضي، بعدما كانت قد سجّلت أكثر من 40 ألفاً في الأسبوع الأخير من يناير ونحو 90 ألفاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

ونسَبَ "التراجع الهائل" في الإصابات الإضافية إلى تدابير الوقاية وتبدل السلوك وتراكم المناعة لدى المتعافين.