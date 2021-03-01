كواليس حصرية من “ستكوم” القناة الثانية في رمضان.. “القسارية” تجمع رشيد الوالي وكوكبة من الممثلين – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يخوض الفنان رشيد الوالي تجربة جديدة في الإخراج، إذ يشرف على سلسلة فكاهية (ستكوم) تعرض في رمضان المقبل على القناة الثانية، بمشاركة أسماء معروفة.

ستكوم “السارية” هو أول تجربة إخراج من هذا النوع لرشيد الوالي، من إنتاج شركة عليان لصاحبها نبيل عيوش،.

ويجمع الستكوم توليفة من الفنانين، منهم نسرين الراضي، وهيثم مفتاح، وحمزة الفيلالي، وأيوب إدري، والسعدية ازكون، وبعيسى الجيراري، ورشيد الوالي كممثل، ومخرج.

ويفترض أن تدور أحداث الستكوم في مدينة أكادير، غير أن التصوير يتم في نواحي الدارالبيضاء، ويعتمد على بناء ديكور يوحي بمعمار أكادير، تم تشييده بقلب استوديو للتصوير.