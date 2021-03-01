معارض تركي يشن هجوماً حاداً على أردوغان بسبب الإخوان الارهابية

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

أكد نائب رئيس الوزراء التركي ووزير المالية الأسبق؛ عبد اللطيف شنار، أن “مواصلة أردوغان سياساته الحالية إزاء سورية وليبيا من شأنه أن يؤدى إلى دمار تركيا”، مشيراً إلى أن “أردوغان يرى الوضع فى المنطقة فرصته الثمينة لتسويق أوهامه في إحياء الخلافة والسلطنة العثمانية والتي شجعتها بعض العواصم الغربية”.



وقال «شنار» لـ «قناة تيلي ون» إن “سياسات أردوغان أدت إلى جر المنطقة لخلافات وصراعات وعداوات وحروب دموية”،.

من جهة أخرى، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات طائشة ويدعم الإرهابيين في سوريا ولا سيما في إدلب”، مشيراً إلى أن “هذه السياسات لا تصب فى مصلحة الشعب التركي”.

وأضاف «أوغلو» في تصريح لصحيفة جمهورييت أن “أردوغان أرسل الجيش التركي إلى إدلب لحماية إرهابيى تنظيم جبهة النصرة محولاً بذلك تركيا إلى دولة حامية وراعية للإرهاب” داعيًا أردوغان لـ”المثول أمام البرلمان التركي للكشف عن علاقته المباشرة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي”.

وتابع؛ “الجميع يعرف أن ما يهدف إليه الجيش العربي السوري هو القضاء على الإرهابيين فى إدلب أو أى مكان آخر في سوريا بينما يرسل أردوغان الجيش التركي ليعرقل هذه المهمة”.

وفي سياق متصل، وصف وزير الثقافة التركي الأسبق، نامق كمال زايباك، سياسات اردوغان فى سوريا وليبيا والمنطقة بأنها “سياسات إخوانية فاسدة بكل المعايير والمقاييس” لافتاً إلى أن “أردوغان هو رئيس فرع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا”.