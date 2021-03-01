شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا .. و 15 ألفا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و732 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 15 ألفا و 510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس11 مليون و 96 ألفا و 731 حالة إصابة.