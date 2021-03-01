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4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا .. و 15 ألفا في الهند

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الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و732 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 15 ألفا و 510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس11 مليون و 96 ألفا و 731 حالة إصابة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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