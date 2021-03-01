شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد وقضايا مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها في الكرخ والرصافة القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة، فضلا عن تنفيذها عدد من الممارسات الامنية الاستباقية للحد من الجريمة وتعزيز الامن والاستقرار".



واشارت القيادة الى تمكن مفارزها في مديرية شؤون سيطرات بغداد من ضبط (٥) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

