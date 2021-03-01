انت الان تتابع خبر بالفيديو استياء شعبي حول تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استياء شعبي واسع على خلفية الانباء التي تواردت حول حملة تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري فيما يستغرب الكثير من المواطنين تأخر دخول اللقاح المضاد الى البلاد في وقت بدأت دول المنطقة بذلك قبل شهورقبل ان تدخل البلاد رسميا وبشكل سري انطلقت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا وجبات تم من خلالها تطعيم بعض السياسيين البارزين وعوائلهم وحمايتهم حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام عديدة حول وصول عشرة الاف جرعة من لقاح كورونا من احدى دول الخليج كهدية الى زعيم سياسي بارز في العراق .

وما يثير التساؤل ان العراق هو البلد الوحيد الذي تأخر في ادخال اللقاح المضاد لفايروس كورونا ، على الرغم من ان دول المنطقة بدأت ذلك منذ اشهر في وقت اخذت اعداد المصابين تنتشر بشكل مخيف في انحاء البلاد يقابل ذلك التهاون ضعف في الخطط الوقائية الصحية المتبعة من قبل الجهات المعنية .



وطالبت منظمة حقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل حول حملة تطعيم الطبقة السياسية وترك المواطن يصارع الموت فضلا عن معرفة أسباب تأخر حملة اللقاح عن البلاد