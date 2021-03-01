'رئاسة الحرمين' تكشف مراحل تنظيف سطح الكعبة (فيديو)

وقالت في تقرير مصور، نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إن العملية تجرى بشكل دوري وتستغرق 20 دقيقة وتتم بأياد وطنية وآليات حديثة.

وأوضحت أن عملية تنظيف سطح الكعبة تتم من خلال فريق فني مختص، خلال عدة مراحل، أولها إزالة الأتربة والغبار، ثم مسح السطح من الخارج وحامل الكسوة.



بعد ذلك، وبحسب تقرير رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل سطح الكعبة بالماء ثم مسحه قبل أن يتم تجفيفه.