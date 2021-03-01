مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، في وقت متأخر من مساء الأحد 28 فبراير/ شباط 2021م، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، في عدد من المحافظات المحررة.

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة سجلت (16) إصابة مؤكدة بالفيروس توزعت بواقع (12) في حضرموت الوادي، و(3) في حضرموت الساحل، وحالة واحدة في المهرة.

كما سجلت (41) حالة اشتباه احتلت حضرموت الوادي المرتبة الأولى بواقع (25) حالة، يليها حضرموت الساحل بـ(3) حالات، فيما كان نصيب كل من تعز ولحج (3) حالات، وبعدها المهرة بإصابتين، في حين تذيلت القائمة بحالة وحيدة كل من شبوة، الضالع، ومأرب.

وسجلت 3 حالات وفاة في كل من حضرموت الساحل، حضرموت الوادي، وتعز، دون تسجيل أي حالة شفاء لهذا اليوم.

وبذلك يرتفع تراكمي حالات الاشتباه إلى (7890)، فيما بلغ اجمالي تراكمي الاصابات المؤكدة (2285) حالة، منها (634) حالة وفاة، و(1435) حالة شفاء.

وذكرت اللجنة أن فحوصات المرضى لهذا اليوم بلغت (35) فحصا، منها (16) فحصا نتائجها ايجابية، والبقية سلبية.

وأمّا فحوصات المسافرين لليوم نفسه، والتي بلغت (205) فحوصات، فتبين أن (3) منها نتائجها ايجابية، و(202) سلبية