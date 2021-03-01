محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين ،على نحو طفيف، وسط ترقب لاتجاهات أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 209.43 ريال (55.84 دولار)، مقابل 209.06 ريال (55.75 دولار) أمس .

أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) فقد بلغ 183.26 ريال (48.86 دولار)، مقابل 182.39 ريال (48.78 دولار)الأحد.

وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 157.80 ريال (41.88) دولار، مقابل 156.80 ريال (41.81) دولار أمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.71 ريال (32.57 دولار)، مقابل 121.95 ريال (32.52 دولار)الأحد.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6513 ريالا (1737 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1466.52 ريال (390.88 دولار).

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب في آخر إغلاق، الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير شباط عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8 بالمئة في الأسبوع و4.2 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من طرح إصداره الدولي الثاني للسندات باليورو، ضمن برنامج حكومة السعودية لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي الطرح 1.5 مليار يورو (ما يعادل 6.83 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.55 مليار ريال سعودي) لسندات 3 سنوات استحقاق العام 2024.