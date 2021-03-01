شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : 10 % من سكان العالم لديهم المناعة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سفاميناتان، أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة سبوتنيك.

وقالت سفاميناتان: "منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها. وإذا جمعناها، سيتبين أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".

وخلال مقابلة بثتها المنظمة على التويتر، أشارت المتحدثة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر نفشي الفيروس في بعض مدن العالم. ومع أن هناك نتائج أبحاث تظهر اكتساب أكثر من نصف سكان بعض المدن المناعة ضد الفيروس، إلا أنه من السابق للأوان التحدث عن اكتساب مناعة جماعية.