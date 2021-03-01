جيه جروب تُعلن عن تجديد عقد التمثيل الإعلامي مع قناة السومرية والعلامات التابعة لها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت جيه جروب، المجموعة القابضة التي تتخذ من لبنان مقرّاً لها، وتمتلك مجموعة واسعة من الاستثمارات والشركات التابعة لها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم عن تجديد عقد التمثيل الإعلامي الخاص بها مع قناة السومرية الفضائية العراقية والشركات التابعة لها، مثل إذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، لمدة خمسة أعوام.

ويأتي تجديد العقد تتويجاً للعلاقة طويلة الأمد التي تجمع جيه جروب مع قناة السومرية العراقية والعلامات التابعة لها. وتتولى جيه جروب بموجبه مسؤولية التمثيل الحصري لقناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv في المنطقة، وتقديم خدماتها لملايين المشاهدين وقاعدة المُعلنين المتنامية. إضافة إلى ذلك، تُلقي الشراكة الضوء على مصادر جديدة للإيرادات لصالح المُعلنين، كما تُوفر باقة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تساعدهم على استهداف الفئات الصحيحة من الجمهور في الوقت والمكان المناسبين.

وتُعد قناة السومرية واحدة من شبكات القنوات الفضائية الرائدة في العراق وتمتلك مكاتب في كُلّ من الإمارات العربية المتحدة ولبنان. وتنتج كامل محتواها بالاعتماد على الخبرات الداخلية، كما تبث العروض والبرامج على مدار الساعة بإنتاج وتقديم مواطنين عراقيين. كما تملك الشبكة الحقوق الحصرية لبث مجموعة متنوعة من الأفلام والوثائقيات والعروض الموسيقية وغيرها من المحتوى الترفيهي والرياضي والمخصص للأطفال. وعلى نحو مشابه، تختص إذاعة سومر أف أم، التي تأسست عام 2004، في تقديم البرامج الموسيقية والترفيهية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وتبث برامجها على الترددات التالية: 99.8 FM في بغداد.

وفي سياق تأكيده على الشراكة، قال السيد عماد جمعة، مؤسس ورئيس مجموعة جيه جروب: "مسرورون لتجديد شراكتنا مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، الأمر الذي يُتيح لنا مواصلة تقديم خدماتنا لشريحةٍ واسعة من المُعلنين في المنطقة. وتُعد قناة السومرية واحدة من الشبكات الرائدة في العراق؛ إذ تُسهم شعبيتها وقاعدة متابعيها في تعزيز مكانتها وترسيخ سُمعتها كواحدة من أبرز منصات الإعلانات لقاعدة المُعلنين الحالية والراغبة بالدخول إلى سوق الإعلانات والقطاع الإعلامي في العراق. تميّزنا على الدوام بتزويد عملائنا بالاستشارات الموثوقة، وسيسمح لنا التعاون مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv في فتح العديد من الآفاق الجديدة أمامها".

ومن جانبه، قال السيد مارك تابت من قناة السومرية: "يُسعدنا للغاية أن تكون جيه جروب شريكتنا في هذه الرحلة. اعتمدنا على مدى الأعوام الماضية على الابتكار في البرامج والنشرات الإخبارية التي نبثها لنكون على قدر تطلعات جمهورنا والوصول إلى آفاقٍ جديدة. وسيُسهم تجديد الشراكة مع جيه جروب في تعزيز خارطة طريق الأعمال لدينا، كما سيُساعدنا على التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد التجاري".

تأسست جيه جروب عام 2003 على يد رئيسها رائد الأعمال عماد جمعة، بهدف تزويد الأفراد والشركات بإمكاناتٍ وفرص لا حصر لها. ومن خلال تجديد شراكتها مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، تُواصل جيه جروب تزويد المُعلنين بسُبل الدخول إلى سوق الإعلانات والإعلام المتناميين في العراق.

لمحة حول قناة السومرية

تُعد قناة السومرية العراقية الفضائية محدودة المسؤولية شبكة تلفزيونية عراقية مستقلة تأسست في سبتمبر عام 2004، وتضم اليوم فريقاً من أبرز الإعلاميين والأخصائيين العراقيين الفنيين والتقنيين في العراق. تضم مكتبة القناة رصيداً غنياً من البرامج الترفيهية والاجتماعية والسياسية التي يتولى المبدعون العراقيون مهام تقديمها وإخراجها وإنتاجها بالكامل. تُعد قناة السومرية العراقية الفضائية محدودة المسؤولية شبكة تلفزيونية عراقية مستقلة تأسست في سبتمبر عام 2004، وتضم اليوم فريقاً من أبرز الإعلاميين والأخصائيين العراقيين الفنيين والتقنيين في العراق. تضم مكتبة القناة رصيداً غنياً من البرامج الترفيهية والاجتماعية والسياسية التي يتولى المبدعون العراقيون مهام تقديمها وإخراجها وإنتاجها بالكامل. حول جيه جروب